أظهر فيديو نشره حساب الطاهي التركي المعروف نُصرت على إنستغرام قيام نجم كرة القدم البرازيلي نيمار برش الملح على طريقة الشيف الشهيرة الني غزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين.
شاهد: نيمار يتذوق "سخونة قطعة لحم" الشيف نصرت
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وأعد نُصرت وجبة خاصة لنيمار وبقية نجوم نادي باريس سان جيرمان خلال معسكر الفريق الشتوي بالعاصمة القطرية الدوحة.
وعقب تحضير نصرت لوجبته المعروفة قام نيمار بوضع الملح عليها ثم أطعم نُصرت نيمار قطعة من اللحم شديدة السخونة.
وصاحب نيمار عدداً من نجوم الفريق الفرنسي كالمهاجم الشاب كيليان مبابي والمدافع البرازيلي تياغو سيلفا.
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