تعرفوا على "اليوم الأزرق" الإثنين الأكثر إحباطا خلال العام

يعد يوم الإثنين 21 يناير/كانون الثاني اليوم الأكثر إحباطا خلال العام، وأطلق عليه عالم النفس الإنجليزي كليف أرنال للمرة الأولى يوم 24 يناير عام 2005 مصطلح "اليوم الكئيب" أو "اليوم الأزرق"، تسمية أعلن عاملون في مجال الصحة العقلية أنها لا تمت للواقع بصلة، وهي مفهوم ليس له أي أساس علمي، ولا يمكن حصرها بيوم واحد في السنة فقط.

واعتبر عدد من الباحثين أن 61 بالمئة من الناس يشعرون بحالة من الإكتئاب خلال هذا اليوم من السنة، وأثناء توجههم إلى أعمالهم صباحا، و87 بالمئة من السكان يعانون من المزاج السيء نظرا لسوء الطقس والذي يؤثر مباشرة على مزاجهم وفقا لاستطلاع نشره موقع " LeoVegas.com"، إضافة إلى عوامل أخرى مثل أعباء الديون المتراكمة ومدى قدرة الأشخاص على سدادها، ومرور فترة الأعياد مثل عيد الميلاد وبداية العام الجديد والعودة إلى الروتين.

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في السياق عينه، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "اليوم الأزرق" غير موجود، وهو عبارة عن خدعة أخترعت في مجال الدعاية والتسويق، متسائلة "من أين أتي هذا الإختراع ".

خطوة ترويجية نفذتها شركة بريطانية للسياحة والسفر في إعلاناتها، والتي اتخذت من تسمية "اليوم الأزرق" وتاريخ 21 يناير فرصة لتشجيع الناس للسفر والخروج من المملكة المتحدة الشديدة البرودة في الشتاء إلى بلدان أكثر دفئا.