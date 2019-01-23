استبعاد الإسماعيلي المصري من دوري أبطال أفريقيا بسبب شغب جماهيره

استبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الأربعاء الاسماعيلي المصري من دوري الأبطال بسبب شغب جماهيره أمام ضيفه الافريقي التونسي يوم الجمعة الماضي.

وألغى الحكم المباراة ضمن الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثالثة بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار وقوارير مياه على أرضية استاد الاسماعيلية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 84 قبل أن يتخذ الحكم قرارا بإلغائها.

وقبل إلغاء المباراة كان الاسماعيلي متأخرا 2-1 في استمرار للنتائج المتراجعة محليا وافريقيا للفريق رغم خوضه للقاء على ارضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو عشرة الاف متفرج سمحت لهم السلطات الامنية.

وقال الاتحاد الافريقي في بيان على تويتر "أكد حكام اللقاء في تقرير المباراة أن جماهير الاسماعيلي صاحب الضيافة واصلت إلقاء الحجارة وقوارير المياه على الحكم المساعد والفريق الضيف خاصة في الدقيقة 86 أثناء محاولة الافريقي تنفيذ ركلة ركنية.

"بعد فشل عدة محاولات لاستئناف اللعب قرر الحكم إلغاء المباراة وخرج هو والطاقم المساعد ولاعبو الفريقين في حراسة قوات الأمن لتجنب التعرض لمقذوفات الجماهير أصحاب الأرض.

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وأضاف الاتحاد الافريقي انه طبقا لمادة في لوائحه تنص على معاقبة الفريق صاحب الأرض باعتباره خاسرا واستبعاده من البطولة حال إلغاء الحكم المباراة قبل نهايتها بسبب اجتياح الجماهير الملعب أو أي اعتداء منها على الفريق الزائر فانه قرر تطبيق اللوائح على الاسماعيلي.

وتابع "يعلن الاتحاد الافريقي رسميا استبعاد الاسماعيلي من البطولة لموسم 2018-2019 مع إلغاء كافة نتائح الفريق حتى الآن في دور المجموعات".

وقال الاتحاد القاري إن هذا الأمر لا يتعارض مع أي عقوبات أخرى قد تقررها لجنة الانضباط التابعة له.

وبعد استبعاد الاسماعيلي سيتصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزه على الافريقي ومازيمبي وكلاهما بدون نقاط حاليا.

تقدم الاسماعيلي بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق بنسون شيلونجو القادم من ناميبيا الذي استقبل تمريرة عرضية من طارق طه بقدمه في الزاوية اليمنى العليا لمرمى سيف الدين الشرفي حارس الافريقي.

وادرك الافريقي التعادل بهدف غازي العيادي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة اثر لمس محمود عبد العاطي (دونجا) الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ونجح العيادي في اضافة الهدف الثاني للافريقي من ركلة جزاء ايضا في الدقيقة 45 بعد تعرض مهاجم الافريقي للعرقلة من ريتشارد بافور مدافع الاسماعيلي على حدود منطقة الجزاء وليس داخلها كما اظهرت الاعادة التلفزيونية لاحقا.

وألقت الجماهير قوارير المياه على لاعبي الافريقي وحكم المباراة بعد احتسابه ركلة الجزاء الثانية وتكرر القاء الزجاجات بين شوطي المباراة.