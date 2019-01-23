الاتحاد الأوروبي يقدم 305 مليون يورو كمساعدات لتونس

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على تقديم مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين يورو لتونس من أجل تعزيز التنمية المحلية والمساعدة على خلق فرص عمل للشباب.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "هذا التمويل القياسي يعكس طموح الاتحاد الأوروبي القوي لخلق فرص أفضل للشباب التونسي".

وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وشؤون توسعة العضوية "البرنامج الذي جرى تبنيه سيسهل وصول الشباب التونسي إلى سوق العمل، ويعزز الابتكار في تنظيم المشاريع ويضمن عدم تجاهل المجتمعات المحلية".

وحققت تونس انتقالا إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في عام 2011، وهي الوحيدة بين دول "الربيع العربي" التي تجنبت صراعات مثل ما حدث في سوريا أو موجات من الاضطراب السياسي على غرار ما شهدته مصر.

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لكن أزمة اقتصادية تسببت في تدهور مستوى المعيشة كما أن معدل البطالة مرتفع بسبب اضطراب سياسي وغياب إصلاحات، وأجبر هذا الحكومة على بدء إجراءات تقشفية لنيل رضا المانحين والمقرضين بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وشهدت تونس مؤخرا إظرابا عاما قاده الإتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بتحسين المقدرة الشرائية للتونسيين، في ظل ارتفاع الأسعار، وينتظر ان ينظم اضراب عام ثان الشهر المقبل، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المنظمة الشغيلة.