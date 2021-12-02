الاتحاد الأوروبي يقدم 9 ملايين يورو لتحسين خدمات إمدادات المياه في مدينتي غزة وجباليا

وقعت وزارة المالية الفلسطينية وبنك التنمية الألماني KfW اليوم اتفاقية ممولة من الاتحاد الأوروبي لتحسين توافر وموثوقية خدمات إمدادات المياه في مدينة غزة وجباليا. وقد حضر حفل التوقيع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، حسب بيان حصلت يوورنيوز على نسخة منه.

معدل توفر مياه الشرب النظيفة في غزة من أدنى المعدلات في العالم

يعد معدل توفر مياه الشرب النظيفة في غزة من أدنى المعدلات في العالم، حيث يعتمد حوالي مليوني فلسطيني في غزة بشكل أساسي على طبقة المياه الجوفية الساحلية وكميات محدودة من المياه التي يتم شرائها ومياه البحرالمحلاة كمصدر للمياه العذبة. وقد وصل الوضع المائي في المحافظات الشمالية لقطاع غزة بالفعل إلى مرحلة حرجة. سيمول المشروع البنية التحتية اللازمة لتحسين كمية ونوعية إمداد المياه في مدينة غزة وجباليا.

إنشاء خزان خرساني جديد بسعة 26400 متر مكعب

يتضمن المشروع إنشاء خزان خرساني جديد بسعة 26400 متر مكعب وأنابيب مياه مجمعة جديدة ومباني عامة ومرافق خدمية في مواقع مختلفة.

يكمل المشروع الذي تموله الحكومة الألمانية، "محطة غزة المركزية لتحلية المياه - إعادة تشكيل البنية التحتية لإمدادات المياه" والذي حصل على تمويل ثنائي من ألمانيا بمبلغ 55.6 مليون يورو. من المتوقع أن تؤدي مساهمات الاتحاد الأوروبي وألمانيا البالغ مجموعها 64.5 مليون يورو إلى زيادة توفر مياه الشرب، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية لما يصل إلى مليون شخص من سكان شمال غزة.

تحسين الظروف المعيشية لما يصل إلى مليون شخص من سكان شمال غزة

قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف في حفل التوقيع، "يستمر النقص الحاد في المياه والمشاكل الحادة في جودة المياه في التأثير سلبًا على حياة وسبل عيش العديد من الفلسطينيين في غزة. في محاولة لتحسين الوضع، أدرج الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 المياه والصرف الصحي كقطاعات ذات أولوية ضمن مساعدته المالية الشاملة إلى الشعب الفلسطيني "، وأضاف، "يمثل حفل اليوم بداية مشروع يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في نوعية حياة الفلسطينيين في غزة. وهو أيضًا مثال واضح على كيفية عمل الاتحاد الأوروبي مع دوله الأعضاء لتحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعب الفلسطيني. في هذا السياق، لا تزال غزة أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث نواصل الدعوة إلى تغيير جذري في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي هناك. إن وجود حكومة فلسطينية قادرة على تحمل مسؤولياتها الكاملة هو نقطة انطلاق حاسمة لهذه العملية ".

وقال السيد ديفيد كونز، مدير مكتب بنك التنمية الألماني KfW رام الله - البيرة. "يسعدنا التعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف مشترك يتمثل في تحسين نظام إمدادات المياه في شمال غزة." سيكون لهذا المشروع تأثير كبير على كميات ونوعية المياه التي يتم توفيرها لسكان مدينة غزة وجباليا، وبالتالي، المساهمة في تحسين جودة الحياة ".

يبادر الاتحاد الأوروبي لحماية المياه والبيئة في فلسطين. حاليًا، لدى الاتحاد الأوروبي مشاريع جارية يبلغ مجموعها 110 مليون يورو في قطاع المياه والصرف الصحي. كما يدعم الاتحاد الأوروبي تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مناطق معينة حيث تكون إمدادات المياه شحيحة، مثل الخليل وطوباس ونابلس. في غزة، يستثمر الاتحاد الأوروبي في برامج إمدادات المياه الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك أخذ زمام المبادرة في تمويل محطة غزة المركزية لتحلية المياه باستثمار يصل إلى 150 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. سيوفر ذلك مياه الشرب النظيفة إلى حوالي مليوني فلسطيني على المدى الطويل.

KfW هو بنك التنمية الألماني. يدعم مشاريع التنمية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أوروبا نيابة عن الحكومة الألمانية. علاوة على ذلك، يدعم بنك التنمية الألماني دول الأسواق النامية والناشئة في تحسين ظروف المعيشة وحماية المناخ والبيئة.