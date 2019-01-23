بوتين يقول إنه مستعد لاستضافة قمة بشأن سوريا مع تركيا وإيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثات أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن الزعيمين ناقشا الخطوات التي يمكن لهما اتخاذها للحفاظ على استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق اليوم أن الوضع في هذه المحافظة، التي حاولت موسكو وأنقرة إنشاء منطقة عدم تصعيد فيها، يتدهور بسرعة وأنها كادت أن تصبح تحت السيطرة الكاملة لجبهة النصرة المتشددة.

وقال بوتين إنه وافق على استضافة قمة قريبا لتناقش فيها روسيا وتركيا وإيران الوضع في سوريا.

وأضاف الرئيس الروسي بأن انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا سيكون خطوة إيجابية.

كما قال بوتين إن روسيا تريد من الحكومة السورية والأكراد بدء محادثات.

من جهته قال الرئيس التركي عقب مباحثاته مع بوتين إن من المهم ألا يترك الانسحاب الأمريكي من سوريا مجالا للإرهابيين كي يعيثوا فسادا.

وأضاف أردوغان بأنه ليست لديه مشكلة مع روسيا بشأن منطقة آمنة مزمعة في سوريا كما قال إن المعركة المشتركة مع روسيا ضد المنظمات الإرهابية في إدلب السورية ستستمر.