توقعات بتجاوز إنتاج النفط الأمريكي للانتاج الروسي والسعودي بعد 5 سنوات

قالت ريستاد إنرجي للاستشارات إن الولايات المتحدة تتجه صوب إنتاج كميات من النفط والسوائل، تفوق إنتاج روسيا والسعودية معا بحلول 2025.

ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة من السوائل 24 مليون برميل يوميا على مدى السنوات الست القادمة، بحسب ريستاد التي تفترض متوسط سعر للخام الأمريكي خلال هذه الفترة عند 58 دولارا للبرميل. وقال التقرير إن النمو في إنتاج السوائل الأمريكية ستحركه أحواض نفط صخري رئيسية، مثل برميان في أجزاء من تكساس ونيو مكسيكو.

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وقال أرتيم أبراموف المحلل لدى ريستاد: "ربما تتباطأ إمكانات النمو في الولايات المتحدة إذا هبطت أسعار النفط دون تقديراتنا الأساسية لفترات ممتدة، وطالما استمر متوسط الأسعار فوق 50 دولارا، ستستمر الاتجاهات الإيجابية للإنتاج الأمريكي".

وتفوقت الولايات المتحدة على روسيا والسعودية، أكبر منتج في أوبك، لتصبح أكبر منتجي النفط الخام في العالم العام الماضي، بفضل طفرة النفط الصخري التي تركزت حول حوض برميان.

وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيرتفع، إلى مستوى قياسي جديد بما يتجاوز 12 مليون برميل يوميا في 2019.