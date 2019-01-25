الأمم المتحدة تعلن أسماء الفريق الدولي للتحقيق في مقتل خاشقجي

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن فريقا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت مقررة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد المعنية بملفات "القتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي" الخميس لرويترز إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال المكتب في بيان إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير كانون الثاني وحتى الثالث من فبراير شباط.