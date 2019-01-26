السعودية إلى مزيد من الانفتاح.. ماريا كاري لأول مرة في المملكة لإحياء حفل غنائي

من المقرر أن تحيي المغنية ماريا كاري حفلا موسيقيا في الحادي والثلاثين من هذا الشهر بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهو الحفل الذي سينظم بالتزامن مع فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي رياضة الغولف.

وأكدت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في تغريدة عبر صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه ولأول مرة في المملكة العربية السعودية ستحيي الفنانة العالمية ماريا كاري سهرة موسيقية.

الخبر صاحبته موجة من ردود الأفعال الإيجابية حيث عبّر مغردون سعوديون عن سعادتهم بتواجد النجمة الأميركية ماريا كاري على أراضي المملكة، للاستمتاع بفنها. حيث تحظى ماريا كاري بشهرة وشعبية كبيرة في الأوساط العربية.

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حفلات موسيقية أخرى

الاحتفالات في المملكة لن تقتصر على ماريا كاري حيث سيشارك الفنان الهولندي تييستو، الذي يعتبر أحد أشهر فناني "الدي جي" في إحياء سهرة موسيقية، كما سيتمّ تنظيم احتفالات موسيقية لفنانين عالميين لأول مرة في المملكة، التي ستستضيف في الفاتح من فبراير-شباط المقبل حفلاً موسيقياً للمغنية الإماراتية بلقيس والمغنى الجامايكي شون بول.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استقبلت منذ أشهر كوكبة من الفنانين العالميين والعرب لإحياء العديد من الحفلات في عدة مدن من المملكة على غرار الموسيقار العالمي ياني والمطرب إنريكي إيغليزياس، إضافة إلى المطربة ماجدة الرومي، المطربين عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي والمغنية شيرين عبد الوهاب.