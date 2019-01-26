بعد مسيرة نصف قرن.. الموت يغيب الملحن الفرنسي صاحب جوائز الأوسكار ميشال لوغران

توفي ميشال لوغران، الملحن وعازف البيانو الفرنسي الحائز على ثلاث جوائز أوسكار عن عمر يناهز 86 عاما.

وقد أكدت كلير دو كاستيلان، والتي نظمت سلسلة من الحفلات الموسيقية المنفردة للوغران في الآونة الأخيرة، وفاته اليوم السبت دون تقديم تفاصيل.

وقالت دو كاستيلان إنه "كان على المسرح قبل شهرين، كان يعزف البيانو".

وولد لوغران في 24 فبراير / شباط 1932 وفاز بثلاث جوائز للأوسكار، وخمس جوائز غرامي، وجائزتين كبيرتين في مهرجان كان السينمائي ضمن جوائز أخرى، وفقا لموقعه الرسمي. كما عمل مع مشاهير الغناء في هوليوود وبرودواي فضلا عن مخرجي الموجة الجديدة الفرنسيين.

ومن أشهر أعمال لوغران مقطوعة "مظلات شيربورغ" وأغنية "طواحين الهواء في عقلك".