الموت يغيب المخرج الأمريكي ستانلي دونين عن عمر ناهز 93 عاما

توفي المخرج الأمريكي السابق ستانلي دونين، الذي أخرج بعضا من أعظم الأفلام الموسيقية في هوليوود، عن 94 عاما، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" نقلا عن إبنه مارك دونين، إن الراقص السابق، الذي فاز بجائزة الأوسكار عن مجمل أعماله عام 1998، توفي بأزمة قلبية يوم الخميس 21 شباط/فبراير بمدينة نيويورك.

واشتهر دونين بأفلام "غناء تحت المطر" (سينغنغ إن ذا رين) و"سبع عرائس لسبعة إخوة" (سيفن برايدز فور سيفن برازرز) ‬‬‬و "في المدينة" (أون ذا تاون) ضمن مسيرة حافلة جعلته أحد رواد الأعمال السينمائية الموسيقية.

وفي عام 2006، أشاد معهد الفيلم الأمريكي بفيلم "غناء تحت المطر" الذي شارك دونين في إخراجه مع المغني جين كيلي، باعتباره أعظم فيلم موسيقي على الإطلاق.

ولد دونين في 13 ابريل نيسان عام 1924 بمدينة كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا، وبعد تخرجه من الثانوية في سن السادسة عشرة اتجه مباشرة إلى نيويورك وانضم لفرقة موسيقية في عام 1940.

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خبر وفاة دونين، يأتي قبل يوم واحد من حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 ، الحدث المنتظر، والذي يعد الأهم في العالم، ومجال السينما تحديدا، والذي غدا الأحد 24 شباط/فبراير، في هوليوود.