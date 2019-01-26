عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ: دونالد ترامب رئيس "فاشل" ولاجدوى من مساعدته

وصف مايكل بلومبرغ، الرئيس السابق لبلدية نيويورك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الفاشل". وفي كلمة أمام رواد أعمال من الحزب الديمقراطي، قال الملياردير وقطب الإعلام المرجح أن يترشح لانتخابات الرئاسة عام 2020: "أعتقد أنه من الواضح أن هذا الرئيس لا يمكن مساعدته في هذه المرحلة، وأن الإسناد الذي يحاول موظفوه تقديمه في المكتب البيضاوي لا يجدي نفعا".

وقال بلومبرغ، الذي يبلغ من العمر 76 عاما، والذي تولى رئاسة نيويورك ثلاث فترات ولمّح مرارا إلى احتمال خوضه انتخابات الرئاسة في 2020 "الرئيس يرسب فقط في كل امتحان"، مضيفا: "علينا أن نتأكد أن أمامنا شخص ما مختلف في البيت الأبيض وإنني ملتزم بذلك".

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وأوضح بلومبرغ أنه أجرى مناقشات مع زعماء الحزب الديمقراطي ومع مسؤولين في ولايتي أيوا ونيوهاميشر حيث أقرب منافسات للترشيح لكنه قال حين سُئل عن احتمال خوضه للسباق إنه لم يتخذ قرارا بعد.

وقال: "سيكون أمرا عظيما أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة، لكن ينبغي عليك أن تنظر فيما يمكن أن تقوم به في القطاع الخاص، وفي فرص انتخابك، عائلتك وحياتك الخاصة... وشركتك. لا أحب الانسحاب من التحديات لكنني أمام تحديات متعددة".

وكانت مجلة فوربس قدرت في العالم الماضي ثروة بلومبرغ بأكثر من 50 مليار دولار. وستمكنه أمواله من تمويل حملته لكن ذلك سيثير على الأرجح انتقادات من ديمقراطيين آخرين منافسين له.