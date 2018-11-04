هل يؤدي فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية لعزل ترامب وما هي السيناريوهات؟

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال جولة انتخابية في إنديانابوليس في الثاني من نوفمبر-تشرين الثاني عن احتمال تعرضه للمساءلة وسحب الثقة منه في حال ما إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة الثلاثاء المقبل.

ما هي أهم السيناريوهات التي قد تطيح برأس ساكن البيت الأبيض لو انتزع الديموقراطيون الفوز في الانتخابات النصفية؟

إذا حصل الديمقراطيون على أغلبية في مجلس النواب، فإن الدعوات إلى مساءلة ترامب قد تزداد بشكل كبير، ومع ذلك فإنها لن تكون بأي حال من الأحوال ضمانة بأن يمارس المشرعون مثل هذه الإجراءات. السيناريو الأكثر احتمالا يتمثل في فوز الديمقراطيين بمجلس النواب وليس بمجلس الشيوخ، ومن المحتمل أن يقوم الديمقراطيون في البداية، بإجراء تحقيقات في فضائح ترامب على خلفية سيطرتهم على لجان المجلس، بدل تقديم مطالب بإقالته. وقد سبق وأن قدم الديمقراطيون بمن فيهم ممثل تكساس، آل غرين مطالب مماثلة في وقت سابق، ولكن الفارق في الأصوات بين الديمقراطيين والجمهوريين حال دون تمريرها.

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ويرى بعض الخبراء أنّ نواب الحزب الديمقراطي ربما يترددون في دعم إقالة الرئيس وسينتظرون نتائج التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، حول مزاعم التدخل الروسي في سير الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب. أي أنّ المساءلة لن تكون قبل صدور نتائج التحقيق.

ماذا لو حصد الحزب الديموقراطي الأغلبية في الكونغرس بغرفتيه؟

هناك احتمال أضعف، وهو فوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ معا، وفي هذه الحالة قد يشعر الديمقراطيون أكثر بأنهم ملزمون بإجراءات إقالة ضد ترامب. وسيقوم تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب بتمرير الأمر إلى مجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يعجل بإقالة الرئيس بأغلبية ثلثي الأصوات، ومع ذلك، يحتاج الديمقراطيون إلى دعم جمهوري كبير لإدانة ترامب.

على الرغم من هذه التوقعات، هناك بعض الديموقراطيين، مثل ممثل تكساس آل غرين، الذين يجعلون من احتمال المساءلة قضية مركزية في الانتخابات النصفية لتجديد الكونغرس.