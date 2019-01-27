الفرنسيان ايربير وماهو يفوزان بلقب زوجي الرجال في ملبورن

فاز الفرنسيان بييرأوج ايربير ونيكولا ماهو على الثنائي هنري كونتينن والاسترالي جون بيرز الفائز باللقب في 2017 بنتيجة 6-4 و7-6 لينالا لقبهما الأول في زوجي الرجال في بطولة استراليا المفتوحة للتنس.

وبهذا الانتصار أضاف ايربير وماهو لقب ملبورن بارك إلى ألقاب الزوجي في أميركا المفتوحة وويمبلدون وفرنسا المفتوحة ليحصدا جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

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وحصل الزوجي الفرنسي، المصنف الخامس في البطولة، على الفرصة الوحيدة لكسر الإرسال في المباراة في المجموعة الأولى عندما خسر كونتينن إرساله عند التعادل 4-4 ثم حافظ ايربير على إرساله.

وحافظ كل لاعب على إرساله في المجموعة الثانية قبل أن يحسم ايربير وماهو المواجهة في ساعة و38 دقيقة بالانتصار في الشوط الفاصل بملعب رود ليفر أرينا.