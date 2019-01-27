شاهد: ليل السترات الصفراء كنهارهم... مظاهرات واشتباكات وسط باريس

في مواجة ماكرون، لا شيء يفت في عضد السترات الصفراء.. لا برودة الطقس ولا ظلمة الليل القارس. فقد احتشد السبت الآلاف من متظاهري السترات الصفراء في ساحة الجمهورية وسط باريس في تجمع أطلقوا عليه "الليلة الصفراء" احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون ومحاولة الحكومة قمع التحرك الشعبي حسب ما يقولون.

قنابل الغاز وخراطيم المياه في ساحة الجمهورية

وقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وقنابل الصوت لتفريق المحتجين الغاضبين. وأسفرت تلك المواجهات عن إلقاء القبض على نحو 223 شخص بحسب أرقام رسمية.

وشهدت مدن فرنسية أخرى احتجاجات مماثلة تمت أيضا خلالها الدعوة لمواصلة التظاهر أثناء ساعات الليل كما حدث في باريس.

لا تراجع

ولا يوجد ما يشي بتراجع في زخم حراك السترات الصفراء رغم الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس ماكرون وحكومته ورغم تنظيم ما يعرض بالنقاش الوطني الكبير الذي تحاول من خلاله السلطات أن تنفّس من حدة الاحتقان في المجتمع الفرنسي تجاه السياسة الضريبية والتقشفية للحكومة والرئيس ماكرون الذي أطلق عليه معارضوه لقب رئيس الأغنياء.