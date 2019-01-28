نقابة ممثلي الشاشة تمنح "النمر الأسود" الجائزة الكبرى

فاز فيلم "النمر الأسود" والذي يتناول قصة أحد الأبطال الخارقين بالجائزة الأولى من نقابة مشاهير الشاشة في هوليود يوم الأحد 27 يناير/كانون الثاني، وحقق هذا الفيلم أعلى نسبة للإيرادات داخل أمريكا في العام 2018.

وحصد فيلم "الفهد الأسود" أو "Black Panther" جائزة أفضل فيلم بعد فوزه المفاجئ على:

"A star is BORN" bradley ".

"Bradley Cooper".

"Lady Gaga".

وتتم مراقبة الجوائز المقدمة من SAG-AFTRA، وهي أكبر اتحادات الممثلين في هوليود عن كثب لأن الممثلين يشكلون أكبر مجموعة تصويت في أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، وهي المنظمة التي تسلّم جوائز الأوسكار الشهر المقبل.

هو فيلم ثوري الطابع، يحمل اسم شخصية ملك إفريقي يُدعى "تي تشالا"، ويجسد دوره الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، ويتمتع هذا الملك بقوة وسرعة مذهلتين بفضل تناوله جرعة من دواء سحري ورداء يرتديه على جسده.

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وتم تكريم الممثلة الأمريكية غلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم The Wife.

ونال الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في تجسيد شخصية المغني البريطاني الراحل والعضو الرئيسي في فرقة Queen، فريدي ميركوري في فيلم "Bohemian Rhapsody".

وفاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم الكوميدي ”كتاب أخضر“"جرين بوك".

وفازت إيميلي بلانت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم ”ماري بوبينز تعود“ "ماري بوبينز ريترنز".