الرئيس الأفغاني: الأفغان لا يريدون وجود القوات الأجنبية على المدى الطويل

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الاثنين إن وجود القوات الأجنبية قائم على اتفاق دولي وإنها لن تكون مطلوبة على المدى الطويل.

وأضاف في كلمة تلفزيونية "الأفغان لا يريدون القوات الأجنبية في بلادهم على المدى الطويل".

وتابع "الوجود الحالي للقوات الأجنبية مبني على ضرورة كانت دائما محل بحث وسنظل نبحثها... ونحاول تقليص العدد إلى الصفر وفقا لخطة محددة ومعدة".

وكان مسؤول حكومي أمريكي كبير قد قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب دامت 17 عاما.

وتحدث المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه عن "تقدم كبير" في المحادثات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع حركة طالبان في قطر وتناولت سحب القوات الأجنبية إلا أنه أضاف أن هناك حاجة لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

وتابع في العاصمة كابول "بالتأكيد لا نسعى لتواجد عسكري دائم في أفغانستان".

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