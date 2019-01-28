كيف تزرع الطحالب الدقيقة للحصول على الأوميغا-3 ؟

يستفاد من الطحالب لاستخراج الأوميغا-3، وهو حمض دهني يستخدم على نطاق واسع كمكمل غذائي. الصعوبة تكمن في أن هذه الكائنات صغيرة هشة للغاية، ولا بد من وجود طريقة فعالة لزرعتها بعيدًا عن البيئة البحرية الطبيعية؟ عالم الأحياء، ديفيد سواريز، هو أفضل صديق للطحالب المجهرية في مصنع "نيوآلغ" بشمال إسبانيا، حدثنا عما تحتاجه الكائنات الصغيرة لتنمو بشكل جيد.

دافيد سواريز، عالم أحياء من "نيوآلغ" قال لكاميرا يورونيوز: "أول ما نقوم به هو تعقيم الماء بشكل كامل. بعد تنظيفها بشكل تام، تخضع إلى معالجة باستخدام مصدر للأشعة فوق البنفسجية للقضاء على البكتيريا والفطريات. وفي النهاية تتم تصفيتها للتخلص من الجزيئات الكبيرة المتبقية، أو غيرها من المواد التي يمكن أن تعرقل نمو الطحالب الدقيقة. علينا أيضا أن نراقب درجة حموضة الماء قبل وضع الطحالب فيها. لأن كل نوع من الطحالب يحتاج إلى درجة حموضة معينة كي ينمو في البداية، لذا علينا أن نُعدّ الماءَ جيدا قبل نقل الطحالب".

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وأضاف سواريز: "التحدي الرئيسي الذي يوجهنا هنا هو كيف يمكننا أن نجعل الطحالب الدقيقة تتكيف مع ظروف الضوء والحرارة المتغيرة في شمال إسبانيا. لمساعدتها على ذلك نقوم بتغيير المعايير في كل مرحلة من الزراعة. نغير على سبيل المثال مستوى المغذيات، وكثافة الطحالب الدقيقة في الماء. من خلال خفض عدد الكائنات في الأحواض يمكن أن نفهم بشكل أفضل كيفية تفاعل كل نوع منها مع الكثافة المنخفضة. على أمل الحصول على المزيد من الطحالب الدقيقة القادرة على التكيف مع الظروف الموجودة هنا".