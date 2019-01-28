متحدث: الحكومة الفلسطينية تضع نفسها تحت تصرف الرئيس بعد توصيات بتشكيل حكومة جديدة

وضعت الحكومة الفلسطينية نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس بعد يوم من صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.

وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة:"رحب دولة رئيس الوزراء (رامي الحمد الله) بتوصيات اللجنة المركزية وتمنى النجاح والتوفيق للحكومة الجديدة وأن تكمل مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام".

وشكل الحمد الله حكومته عام 2014 بالتوافق بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) وكانت المهمة الرئيسة لها استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد سنوات من الانقسام ولكنها لم تنجح في تحقيق ذلك. وتبادلت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وفتح التي تسيطر على الضفة الغربية، الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في إنهاء الانقسام.

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ولم يصدر تعقيب من الرئاسة بعد على بيان الحكومة بوضع نفسها تحت تصرف الرئيس.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة تكليف الرئيس عباس لشخصية جديدة أو نفس رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة جديدة وينص القانون الفلسطيني أن يكون ذلك خلال أسبوعين من التكليف.