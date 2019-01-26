بموافقة حماس قطر ستدفع 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم قطاع غزة

قالت قطر إنها ستدفع 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم اقتصاد قطاع غزة المتعثر، وذلك بعد يوم واحد من رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس المهيمنة على القطاع لعرض قطري يقضي بدفع الأموال مباشرة إلى الموظفين داخل القطاع.

وينظر للإجراء على نطاق واسع بأنه تسوية بين قطر، التي تسعى لزيادة نفوذها الإقليمي، وحركة حماس.

وفي غزة، قال سفير قطر في غزة محمد العمادي يوم الجمعة 25 يناير/كانون الثاني "تم التوافق على تخصيص وصرف أموال المنحة القطرية لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن الاتفاق الأول مع الأمم المتحدة سيوقع يوم الإثنين ويخص مشروعا لتوفير فرص العمل بقيمة 20 مليون دولار.

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من جهته، رحب المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري يوم الجمعة بقرار قطر تقديم أموال لمشروعات إنسانية، وكانت الحركة قد رفضت يوم الخميس مدفوعات نقدية مباشرة من قطر لآلاف الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم قائلة إن إسرائيل انتهكت اتفاقات بشأن طريقة تنفيذ عملية تقديم المساعدات.