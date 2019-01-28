شاهد: ماكرون والسيسي يتفقدان "دار الأوبرا" في العاصمة الإدارية الجديدة

قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يرافقه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيارة، اليوم الإثنين، إلى مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

وستضم العاصمة أكبر مسرح للأوبرا في الشرق الأوسط بحسب ما تقوله مصادر جريدة الأهرام الصادرة بالنسخة الإنجليزية، كما تصل مساحة المدينة إلى نحو 54 هكتاراً.

وستضم المدينة صالات للعروض الفنية ومكتبات ومتاحف وغاليريهات للفنون التقليدية والحديثة.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في وقت سابق عن تغيير في برنامج زيارته إلى مصر وذلك خلال المؤتمر الصحفي النهائي الذي جمعه بالسيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، كاشفاً عن نيته زيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

ورأى ماكرون كذلك أن العاصمة الإدارية من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الثقافي.

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