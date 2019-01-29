المستثمرون يبحثون عن ملاذات آمنة عقب إرتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، الثلاثاء، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على الأسهم التي تُعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية بعد سلسلة من تحذيرات الأرباح الصادرة عن شركات أمريكية وفي ظل استمرار المخاوف بشأن الخلافات التجارية.

وعزف المستثمرون عن الأسهم المنكشفة على الخلافات التجارية الأمريكية الصينية ووقع سهم ساب، أكبر شركة تكنولوجيا أوروبية من حيث القيمة، تحت ضغط بعد إعلان نتائج أعمال الشركة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08:41 بتوقيت جرينتش، في مكاسب بقيادة قطاعات المرافق والسلع الشخصية والمنزلية.

وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني قبيل تصويت مهم في البرلمان يتعلق بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

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وتراجع المؤشر داكس الألماني، المنكشفة شركاته على الصين بشكل خاص، 0.2 بالمئة في الوقت الذي عززت فيه تحذيرات أرباح صادرة عن كاتربيلر و ويرلبول وان-فيديا لصناعة الرقائق المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وكانت أسهم شركات السلع الفاخرة والتكنولوجيا والسيارات، الشديدة التأثر على وجه الخصوص بالخلافات التجارية، من بين أكبر القطاعات الهابطة. وتراجع مؤشر قطاع السيارات 1.2 بالمئة في حين هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا واحدا بالمئة.

وتُعلن ال.في.ام.اتش، أكبر مجموعة للمنتجات الفاخرة في العالم، نتائج أعمالها للعام 2018 بعد انتهاء الجلسة.