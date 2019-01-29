قطر تكتسح الإمارات بأربعة أهداف نظيفة لتلاقي اليابان في نهائي كأس آسيا

فاز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة قبل النهائية لكأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة.

وأحرز الهدف الأول اللاعب بوعلام خوخي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول للقاء قبل أن يضيف المعز علي الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 37.

وأضاف اللاعب حسن الحيدوس الهدف الثالث في الدقيقة 81 من اللقاء قبل ان يؤكد حامد إسماعيل الفوز العنابي بهدف رابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ويلتقي الفائز من المباراة مع المنتخب الياباني الذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 3-0.