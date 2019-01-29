فيديو: كيف تتم عملية التصويت على أي قرار تحت قبة البرلمان البريطاني؟

عملية البريكست المعقدة سمحت للعديد من الأشخاص بالدخول إلى مقر البرلمان البريطاني مرارا وتكرارا عن طريق مقاطع مصورة تظهر العديد من السجالات والمشادات الكلامية مما زاد من فضول المتابعين الدوليين لمعرفة كيف يتم التصويت على القوانين والقرارات المختلفة داخل أروقة ويستمنستر.

يورونيوز تقدم لكم مقطعا تفصيليا مصغرا بهدف شرح عملية التصويت في البرلمان البريطاني.

المقطع التعريفي يبدأ من موقع البرلمان في لندن ويصل إلى أسرار ما تحت القبة الملكية.

وعلى الرغم من الفكرة الشائعة عن برلمانات أوروبا الغربية من نظام واحترام وهدوء في المناقشات إلا أن المقطع قد يخالف أغلب هذه الأفكار الشائعة. فهناك فوضى ولكنها فوضى بنائة، فوضى منظمة، إن صح التعبير.

نرجو لكم مشاهدة جيدة وننصحكم بالخروج من البرلمان قبل أن توصد الأبواب عليكم من الداخل!

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