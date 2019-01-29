شاهد: سكان باريس يودعون دببهم العملاقة وأحضانها الدافئة

تجمعت الدببة اللطيفة والعملاقة حول طاولات المطاعم وعلى شرفات المتاجر والصيدليات وأبهاء الفنادق في إحدى أحياء باريس. وذلك احتفالا بوداعها قبل ذهابها إلى سباتها الشتوي العميق.

ويقول فيليب، أحد سكان الدائرة الثالثة عشرة في العاصمة الفرنسية ومن منظمي احتفال الوداع، إن دميات الددببة وعددها 160 سوف تعود بحلول فصل الربيع، وربما يكون عددها أكبر.

مجموعة دببة متجمعة في سيارة قبل رحيلها إلى السبات الشتوي رويترز

عمدة الدائرة 13 جيروم كويتيه قال إن الحاضرين من الكبار والصغار قاموا بضم الدببة التي اكتسحت الأحياء في الأشهر الثلاثة الماضية، ورسمت البهجو على وجوههم.

دب سكران على واجهة متجر تجهيزات منزلية رويترز

وقام أصحاب المحلات التجارية بوضع الدببة العملاقة على واجهات محلاتهم بطرق مختلفة، أحدها كان يجلس بقرب زجاجة نبيذ وآخر أمام سلة خبز "كروسان" الفرنسي الشهير، بينما عزفت فرقة موسيقية أغان خاصة في مراسم زفاف زوجين من الدببة وتمنت لهم السعادة.

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