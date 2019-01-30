اعتقال ثلاثة عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم في ألمانيا

قال مكتب المدعي الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم ذي دوافع إسلامية متشددة.

وأضاف في بيان "وفقا للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا بعد هدفا محددا لهجومهم".

وأفاد موقع شبيغل أون لاين الاخباري الألماني أن الرجال اعتقلوا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء حول بلدة ديتمارشين، الواقعة في ولاية شليزفيغ هولشتاين شمال البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية دانييلا كيس ان رجال الشرطة الفيدرالية منخرطين في عملية مع شرطة الولاية، واشارت الى الادعاء العام للحصول على مزيد من التفاصيل.

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وأوضح موقع شبيغل أون لاين ان الرجال، الذين عرفتهم بأنهم شاهين ف. وهيرش س. ورؤوف س، كانوا يخططون لاستخدام ألعاب نارية لصنع متفجرات، وأنهم طلبوا الحصول على مفجر من بريطانيا.

ولم يتم الكشف عن كامل أسمائهم تمشيا مع قانون الخصوصية الألمانية