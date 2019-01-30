شاهد: قتيلان في اعتداء على مسجد بقنبلة في الفلبين

قال مسؤولون أمنيون الأربعاء إن قنبلة ألقيت على مسجد بجنوب الفلبين مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة أربعة، وذلك بعد ثلاثة أيام من هجوم تفجيري مزدوج على كنيسة بجزيرة قريبة في هجوم أسقط 21 قتيلا.

ووقع الهجوم على المسجد الواقع في إقليم زامبوانغا الذي تقطنه غالبية مسيحية في منطقة مينداناو بعد منتصف الليل بقليل. ويقع إقليم زامبوانغا على مسافة تقطعها المراكب في فترة زمنية قصيرة من أرخبيل سولو ذي الغالبية المسلمة حيث وقع تفجير الكنيسة يوم الأحد.

وأكد الكولونيل ليونيل نيكولاس قائد قوة المهام بالمنطقة أن الهجوم "ليس عملا انتقاميا".

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وجاء الهجوم الأخير بعد بضع ساعات من تصريحات للرئيس رودريغو دوتيرتي نقلها التلفزيون وقال فيها إن التفجير المزدوج الذي أودى بحياة 21 شخصا بجزيرة جولو في جنوب البلاد ربما كان انتحاريا.

وتعارضت تصريحات الرئيس مع أقوال مسؤولين أمنيين، وإن تأكدت فسيكون الهجوم على الكنيسة واحدا من أوائل الهجمات الانتحارية المعروفة في الفلبين وسيكون تصديقا لما ذكره تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية عن مسؤوليته عن الهجوم وذلك من خلال وكالة أعماق التابعة له.