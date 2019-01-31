شاهد.. موجد صقيع تضرب شيكاغو وتوقف الحياة فيها

درجات الحرارة في الغرب الأوسط الأمريكي قاربت التجمد، بالرغم من توقعات سابقة بتحسن الطقس.

في شيكاغو تحولت المدينة إلى أشبه بمدينة الأشباح، بعد أن طلبت المؤسسات من موظفيها البقاء في منازلهم بسبب تدني درجات الحرارة، وهو ما يعيدنا بالتاريخ إلى عشرينيات القرن العشرين، حيث واجهت المنطقة موجة صقيع.

الأجواء التي شابهت الأجواء القطبية أدت إلى اغلاق المدارس والمؤسسات التجارية وتضرر البنى التحتية، بالإضافة إلى قطع خطوط السكك الحديدية وإلغاء المئات من الرحلات الجوية.

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