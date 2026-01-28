فيديو. برد قارس يضرب شرق الولايات المتحدة ويتشكل الجليد على الأنهار

شوهدت كتل جليدية تطفو على طول نهر "إيست ريفر" في نيويورك في 27 يناير، بينما شكّلت المناطق المغطاة بالثلوج ومعالم بارزة مثل مبنى "إمباير ستايت" و"وان وورلد تريد سنتر" خلفية للمشهد وسط ظروف شتوية.

أوقفت خدمة "NYC Ferry" رحلاتها بعد ظهر الثلاثاء، وحذّرت من أنها قد تبقى مغلقة "لعدة أيام" بسبب طبقات كثيفة من الجليد العائم في الأنهار.

ومن المتوقّع أن تشتد موجة البرد في النصف الشرقي من الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت، وفقًا لخدمة الأرصاد الوطنية الأميركية، التي قالت إن عاصفة شتوية أخرى قد تؤثّر في أجزاء من الساحل الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع.