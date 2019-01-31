بومبيو يعلن أن القمة المرتقبة بين ترامب وكيم ستعقد في مكان ما في آسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ارسال فريق عمل للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي ستعقد في مكان ما في آسيا. وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير/ شباط. وأضاف "سنعقدها في مكان ما في آسيا".

ومضى بومبيو يقول "سأرسل فريقا إلى هناك لوضع الأسس لما آمل أن تكون خطوة إضافية مهمة على الطريق ليس فقط لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ولكن من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية".

ولم يذكر بومبيو مكان انعقاد القمة، مع العلم أن فيتنام قالت الأسبوع الماضي إنها لم تتلق معلومات بشأن توقيت أو مقر القمة المحتملة بين ترامب وكيم، لكنها عبرت عن ثقتها في قدرتها على استضافة اجتماع من هذا القبيل.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وقال مسؤولون ودبلوماسيون قبل أسبوعين إن فيتنام حريصة على استضافة القمة، وأبلغ مصدران رويترز بأن هانوي تعد لاستقبال كيم في زيارة دولة. وجرى الحديث أيضا عن سنغافورة، التي اجتمع فيها ترامب وكيم في يونيو/ حزيران، وبانكوك كمقرين محتملين لعقد القمة.

وقمة يونيو /حزيران هي أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي، وأسفرت عن التزام مبهم من جانب كيم بالعمل صوب نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبره واشنطن خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه.