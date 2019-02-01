ميركل تغلق حسابها على فيسبوك

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إغلاق صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تركها قيادة حزب- يمين الوسط- الرئيسي في البلاد الذي تقوده.

أدلت ميركل بتصريحها عبر تسجيل مصور اليوم الجمعة عبر حسابها على موقع فيسبوك التي تحظى بما يزيد على 2.5 مليون متابع.

وقالت ميركل إنها سوف تغلق صفحتها الشخصية لأنها لم تعد تقود حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وتولت أنغريت كرامب كارنباور حليفة ميركل المنصب خلفا لها في ديسمبر/ كانون أول.

دعت ميركل متابعيها الى "مواصلة متابعة أعمالها كمستشارة " عبر صفحة الحكومة على فيسبوك و تصريحات المستشارة عبر إنستغرام".

Danke! Vielen Dank für Ihre Unterstützung hier auf Facebook. Publiée par Angela Merkel sur Vendredi 1 février 2019

ميركل(64 عاما) والتي قادت ألمانيا منذ عام 2005، ليس لها حساب شخصي على موقع تويتر، رغم أن المتحدث باسمها شتيفن زايبرت له حساب على هذا الموقع.

كانت ميركل ردت على سؤال عن رأيها في موقع فيسبوك عام 2015 قائلة "لطيف أن يكون لدينا (هذا الموقع) بقدر امتلاكنا سيارة أو غسالة أوتوماتيكية جيدة".

للمزيد على يورونيوز:

ميركل مخاطبة الألمان عشية 2019: الانفتاح والتسامح والاحترام قيمنا

شاهد: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتجول بحرية في أسواق مراكش