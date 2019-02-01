المغرب يعلن تسجيل خمس حالات وفاة جراء إنفلونزا الخنازير بينهم سيدة حبلى

أعلن وزير الصحة المغربي أنس الدكالي تسجيل خمس حالات وفاة بمرض إنفلونزا الخنازير (إتش1إن1) داخل مستشفيات عامة وخاصة.

وقال الدكالي في تصريح لوكالة "المغرب العربي الرسمية للأنباء" مساء الخميس 31 يناير/كانون الثاني إن الوزارة "ستواصل جهودها في إطار اليقظة الوبائية"، مضيفا أن إنفلونزا (إتش1إن1) أصبحت "إنفلونزا بشرية.. تنتقل من شخص لآخر" وأنها "أصبحت أقل خطرا منذ عام 2011".

ودعا الوزير المواطنين وخاصة من قال إنهم في "وضعية هشة" مثل كبار السن والأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات والحوامل واللذين يعانون من أمراض مزمنة "إلى مزيد من اليقظة واتباع نظام صحي والتلقيح ضد الإنفلونزا".

وكان الدكالي أكد صباح أمس الخميس في اجتماع الحكومة وفاة سيدتين بهذا الفيروس، وقال إن الأولى كانت حبلى والثانية عمرها 68 عاما.

وذكر الدكالي أن هناك عمليات مراقبة في المغرب للإنفلونزا منذ عام 2004 من خلال 375 مركزا صحيا عاما موزعة في مختلف أنحاء المملكة.

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