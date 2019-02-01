"آبل" تصلحٌ خللاً أمنياً في الاتصال المرئي اكتشفه فتى أمريكي

أصدرت شركة أبل تحديثا برمجيا بغية إصلاح خلل يجعل مستخدمي هواتف آيفون يسمعون صوت المستخدمين الذين لم يقبلوا بعد اتصالا بالفيديو.

وكان الطالب الأمريكي غرانت طومسون، اكتشف هذا العيب في التاسع عشر من شهر كانون الثاني/يناير الفائت، وقال: "أردت فقط أن أتواصل مع أصدقائي عبر ميزة الاتصال المصوّر لأسالهم إن كانوا يريدون أن يشاركوني اللعب في لعبة فورتنايت".

ويشار إلى أن طومسون فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، ويعيش في منطقة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية، وهو لاعب كرة سلة في منطقته التي سجّل فيها حضوراً كمتطوع في الكثير من الخدمات الاجتماعية.

ويضيف الفتى طومسون: "اتصلت بصديقي الأولى ناثان، ولم أتمكن من التواصل معه، فقمت بإضافة صديقة آخر لي، هو دييغو، والثاني الذي أضفته أجبر صديقي ناثان على الانضمان إلى المكالمة على الفور دون إذنه، أو بدون النقر على زر القبول".

وأعرب الفتى عن أمله بأن يتلقى جزاء اكتشافه الخلل الذي ينتهك الخصوصية مكافأة من شركة آبل التي تتخذ من مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها.

الخلل، الذي تحققت رويترز منه أكثر من مرة، كان يتيح لمستخدم هاتف آيفون الذي يجري اتصالا باستخدام تطبيق فيس تايم لاتصالات الفيديو التابع لأبل أن يسمع صوت المتلقي قبل أن يقبل المكالمة. ويبدو أن الخلل يرتبط بخاصية اتصال الفيديو الجماعي.

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