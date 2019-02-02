ميسي يسجل هدفين لبرشلونة ويفرض التعادل في مباراة مثيرة ضدّ فالنسيا

حول ليونيل ميسي تأخر برشلونة بهدفين في ملعبه إلى تعادل 2-2 مع فالنسيا في مواجهة مثيرة شهدت توقف سلسلة انتصارات المتصدر بعد ثماني مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم السبت.

تقدم فالنسيا، الذي سدد في إطار المرمى بعد دقيقتين، عبر المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو بعد إنهاء رائع لهجمة مرتدة في الدقيقة 24 وضاعف التقدم بركلة جزاء نفذها داني باريخو في الدقيقة 32.

وقلص ميسي الفارق بعد سبع دقائق ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي بجميع المسابقات من علامة الجزاء بعد أن ألغى الحكم هدفا لأنه صفر لاحتساب ركلة جزاء قبل أن يأتي الهدف.

وتعادل قائد برشلونة بتسديدة لا تصد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64 ليتجنب برشلونة أول خسارة في الدوري منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي ورفع رصيده إلى 50 نقطة من 22 مباراة.

وقال إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة "لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول ثم أظهرنا شخصيتنا وفرضنا سيطرتنا".

وأضاف "بذلنا جهدا هائلا. ليس من السهل اللعب ضد فالنسيا الذي يشعر بثقة أكبر بعد النتائج الأخيرة".

ويتفوق فريق المدرب إرنستو فالفيردي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه أتليتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس يوم الأحد و11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث الذي يستضيف ألافيس يوم الأحد.

واستمتع الفريقان بانتفاضتين في قبل نهائي كأس الملك بعد أن فاز برشلونة 6-1 على إشبيلية وتفوق بنتيجة إجمالية 6-3 كما عوض فالنسيا خسارته 3-2 ذهابا أمام خيتافي ليفوز 3-1 إيابا بعد أن سجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدأ فالفيردي، الذي حذر من خطر الارهاق في هذه المرحلة من الموسم، اللقاء بدون جوردي ألبا وغاب سيرجيو بوسكيتس للإيقاف وعثمان ديمبلي للإصابة.

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وبدا أن فالنسيا صاحب المركز السابع في طريقه لتحقيق الفوز الثالث في الدوري في ست زيارات إلى كامب نو بعد بداية نارية.

وجنت خطة مارسيلينو بالاعتماد على الضغط الشديد والهجمات المرتدة السريعة ثمارها بتسجيل هدفين ورغم أنه لعب بتنظيم ليقيد حركة برشلونة كاد سيرجي روبرتو يتعادل قبل انتهاء الشوط الأول عندما سدد في القائم.

ودفع فالفيردي بألبا في بداية الشوط الثاني وأظهر برشلونة خطورة أكبر وتنفس الصعداء حين انتزع هدافه التاريخي ليونيل ميسي التعادل ببراعة ليحرز هدفه 21 في الدوري هذا الموسم.

هدف ميسي الثاني جاء من تسديدة من خارج منطقة الجزاء

وسادت حالة من الفزع في كامب نو حين طلب اللاعب الأرجنتيني الخضوع لعلاج خارج الملعب بعد وقت قصير من تسجيل الهدف الثاني.