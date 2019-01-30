فيديو: "سيرك الشمس" العالمي يخصص عرضاً لتحية ليونيل ميسي

أعلنت شركة "سيرك الشمس" الكندية ذات الشهرة العالمية، اليوم، الثلاثاء، أنها ستبدأ بعرضها الجديد هذه السنة من مدينة برشلونة الإسبانية، حيث اختارت مهاجم النادي الكتالوني، ليونيل ميسي، كشخصية محورية في العرض.

وتم التوقيع على عقد بين الطرفين وسيدور العرض، الذي سيتم الانتهاء من تحضيره في 2019، حول سيرة ميسي الذاتية وشغفه في لعبة كرة القدم.

وستكون برشلونة، معقل النادي الكتالوني، المدينة الإسبانية الوحيدة حيث سيتم تقديم العرض قبل أن يجول "سيرك الشمس" بلاداً أخرى بدءاً من العام 2020.

وجاء العرض تحت عنوان "ميسي 10" كما أكّد شارلز جونسون، المدير التنفيذي للشركة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن العرض الجديد.

وقال جونسون "كما قلنا سابقاً، حتى لو لم تكن متابعاً لكرة القدم، فالجميع يعرف ميسي. حتى لو كنت من بلد يفضل رياضة الهوكي على كرة القدم، فأنت تعرف من هو ميسي وكم هو لاعب كبير".

وقدّم "سيرك الشمس" في السابق عروضاً أخرى كتحية لأيقونات من عوالم مختلفة مثل مايكل جاكسون، أو فرقة البيتلز، أو فرقة سودا ستيريو الأرجنتينية ولكنها المرة الأولى التي تقرر فيها إدارة الشركة اختيار شخصية من عالم الرياضة.

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