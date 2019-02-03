الأمن المصري يحبط عملية تهريب قطع أثرية على متن رحلة متوجهة إلى تركيا

قالت وزارة الداخلية المصرية في منشور لها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، اليوم، الأحد، إن عناصر تابعين لها أحبطوا عملية تهريب قطع يشتبه بأنها أثرية في مطار الغردقة.

وأضاف المنشور أنّ مسافراً "يحمل جنسية أجنبية" ضُبط في مطار الغردقة وبحوزته 26 قطعة ، وأن الراكب كان متوجهاً نحو تركيا.

وأوضح البيان أن القطع كانت مخبأة بين متاع المسافر، في الحقائب، واحتوت تمثالاً من الخزف، دون عليه بالكتابات الهيروغليفية، إضافة إلى قطع من توابيت فرعونية عليها أيضاً كتابات هيروغليفية.

ومن القطع التي تمت مصادرتها كذلك عقد من الفينس الأزرق والأخضر وثلاث تمائم فرعونية صغيرة الحجم، وعملات معدنية تعود للعصر اليوناني.

وأنهت الوزارة منشورها بالقول إن القطع عرضت على الوحدة المتخصصة في علم الآثار في مطار الغردقة والأخيرة بتت في أثريتها، لكنها لم تفصح عن هوية "المهرب".

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