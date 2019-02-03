سي.بي.إس: ترامب يقول إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو أحد الخيارات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن إرسال الجيش إلى فنزويلا هو "خيار"، وإنه رفض طلب الرئيس نيكولاس مادورو لعقد اجتماع.

وقال ترامب في مقابلة أُذيعت يوم الأحد في برنامج "واجه الأمة"، الذي تبثه شبكة "سي. بي. إس": "من المؤكد أن الأمر يتعلق بهذا - إنه أحد الخيارات".

وحول الرئيس الفنزويلي، قال ترامب: "حسنا، لقد طلب عقد اجتماع وقمت بإيقافه، لأننا على مسافة بعيدة جدا في هذه العملية (...) لذا، أعتقد أن العملية قد بدأت، وهي احتجاجات ضخمة للغاية".

واحتشد عشرات الآلاف من الناس في الشوارع للاحتجاج على حكومة مادورو، وهم يرتدون العلم الفنزويلي ذي اللون الأصفر والأحمر والأزرق.

ومع تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على مادورو للتنحي عن منصبه، انتقده أحد كبار ضباط القوات الجوية في شريط فيديو عُمم في وقت سابق يوم السبت، معربا عن ولائه لرئيس البرلمان والرئيس المؤقت الذي أعلن نفسه خوان غوايدو.

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