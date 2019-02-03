سي بي إس: ترامب يريد من الجيش الأمريكي في العراق "مراقبة إيران"

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد، إنه من المهم الحفاظ على وجود عسكرى أمريكى فى العراق، حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران عن كثب، وفقا لما ذكره في مقابلة مع قناة سي بي إس تبث يوم الأحد.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أنفقت ثروة على قاعدة في العراق. وأضاف في مقتطفات من مقابلة أجرتها الشبكة ضمن برنامج "مواجهة الأمة": "ربما نحافظ عليها. أحد الأسباب التي أريد أن أبقيها هو أنني أريد أن أراقب إيران قليلا، لأنها تمثل مشكلة حقيقية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يتمكن من ضرب إيران، قال ترامب: "لا، لأنني أريد أن أتمكن من مراقبة إيران".

وأردف قائلا: "كل ما أريد القيام به هو أن أتمكن من المراقبة. لدينا قاعدة عسكرية غير معقولة ومكلفة بنيت في العراق. إنها في موقع مثالي للنظر إلى جميع أنحاء أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط المضطرب".

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ودافع ترامب عن قراره بسحب القوات من سوريا، لكنه رفض تقديم جدول زمني للانسحاب الذي انتقده أعضاء في حزبه الجمهوري، وتسبب في قلق بعض الحلفاء في المنطقة.

وقال إن بعض القوات التي تتحرك خارج سوريا ستذهب إلى القاعدة في العراق و"في النهاية سيأتي البعض إلى الوطن".