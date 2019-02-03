الثلوج تحاصر آلاف السيارات في شمال إيطاليا وإنقاذ نحو 200 شخص

اصطفت آلاف السيارات في طوابير طويلة بسبب الثلوج الكثيفة على طريق سريع في إيطاليا يوم السبت وقام رجال الإطفاء بإنقاذ 200 شخص علقوا لساعات داخل سيارات وحافلات.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء في منطقة بولزانو إن الطوابير على الطريق الذي يربط بين المناطق الشمالية الشرقية والنمسا وصل إلى 16 كيلومتراً.

وأضاف أن من الصعب تقييم عدد المركبات الموجودة ولكنه أوضح أن عددها "بالآلاف".

وقال المتحدث إنه تم الاستعانة بعربات إطفاء لإجلاء نحو 200 شخص بعد أن ظلوا محاصرين لساعات في درجات حرارة وصلت إلى التجمد تقريبا.

وبدأت السيارات في التحرك مرة أخرى في ساعة متأخرة من بعد الظهر ولكن سيارات كثيرة ما‭ ‬زالت عالقة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

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