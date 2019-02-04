بروكسل: إنطلاق أعمال الدورة الـ5 للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي

انطلقت أعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي ـ الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاثنين والهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات.

وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني على أهمية التعاون بين دول التكتل الأوروبي والبلدان العربية.

وقالت موغيريني خلال الافتتاح: "إن هذا الاجتماع الوزاري هو الأول الذي يعقد في بروكسل وسيكون خطوة مهمة للتحضير للقمة العربية ـ الأوروبية الأولى المقررة في مصر في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الجاري".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للجامعة العربية، على أهمية تعزيز التعاون من أجل إرساء السلام وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تصبو إليها الشعوب، مشدداً على أن ذلك يجب أن يتحقق مع "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

كما أكد الدرديري، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، على أولوية القضية الفلسطينية، وأهمية الدفع باتجاه تحقيق حل الدولتين لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية الأوروبية المرتقبة سترسي دعائم التعاون المستدام بين الطرفين، داعياً إلى تعزيز التعاون لمعالجة الأزمات والمشكلات التي تتهدد منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وطالب أبو الغيط دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح أبو الغيط أن "أي عودة لسوريا لشغل المقعد يتوقف على وجود توافق عربي كامل، وحتى هذه اللحظة هناك تحفظات ولست في وضع لأن أتحدث عن من يتحفظ ومن لا يتحفظ، ومن له رؤية، ومن لا يفضل أن يكشف عن رؤيته، ولكن في اللحظة التي نستشعر أن هناك توافق كامل عندئذ فقط يجب أن يصدر قرار من مجلس وزارء الخارجية العرب يدعو وفدا سوريا من دمشق إلى شغل المقعد، ولم نصل إلى هذه اللحظة بعد"، حسب تعبيره.

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