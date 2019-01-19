أمير قطر سيحضر القمة العربية في بيروت

قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون يوم السبت إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أبلغه بحضوره على رأس الوفد القطري القمة العربية الاقتصادية التي تستضيفها بيروت.

وخيمت على قمة بيروت خلافات إقليمية ونزاعات داخلية لبنانية حتى قبل أن تبدأ، كما ألقت الانقسامات بين الدول العربية بشأن سوريا وحليفتها إيران بظلالها على اجتماع القمة في ظل انسحاب عدد من الزعماء.

وقال مصدر في اللجنة المنظمة يوم الجمعة إن ما لا يقل عن ثمانية رؤساء دول كانوا قد أكدوا مشاركتهم، لكن سيحضر رئيسا الصومال وموريتانيا فحسب.

وتشارك نحو 20 دولة، مثل مصر والكويت، وتوفد رؤساء وزراء أو وزراء خارجية أو وزراء مالية للمشاركة. وقلل المسؤولون من أهمية ضعف التمثيل في القمة.

وفي الشهر الماضي لم يلب أمير قطر دعوة سعودية لحضور قمة خليجية وأوفد وزير الدولة للشؤون الخارجية مع استمرار خلاف مرير في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول.

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وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وهي ليست عضوا في مجلس التعاون الخليجي، العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران 2017، متهمين إياها بدعم الإرهاب وتعزيز العلاقات مع إيران خصم الرياض اللدود.

وتنفي الدوحة ذلك وتقول إن المقاطعة تهدف إلى النيل من سيادتها ولم تفلح وساطة الكويت والولايات المتحدة التي ترى الوحدة الخليجية ضرورية لاحتواء إيران.

وقبيل قمة بيروت كانت نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد أن استعاد الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على معظم الأراضي السورية بمساعدة إيران.

وكثفت جماعة حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران والتي تقاتل في صف الأسد، وحلفاؤها السياسيون بمن فيهم عون الدعوات للتقارب مع دمشق.