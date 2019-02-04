الرئيس العراقي يرد على حديث ترامب بشأن الإبقاء على قواته في العراق لمراقبة إيران

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران".

جاء ذلك في رد صالح خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات ترامب لمحطة (سي.بي.إس) حيث قال إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق "مراقبة" إيران.

وأضاف الرئيس العراقي أن القوات الأمريكية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين وبمهمة محددة هي مكافحة الإرهاب.

مراقبة إيران

وكان ترامب قد قال خلال المقابلة خلال برنامج "مواجهة الأمة" الذي يذاع على المحطة الأمريكية إن الولايات المتحدة أنفقت ثروة على قاعدة في العراق. وأضاف "ربما نحافظ عليها. أحد الأسباب التي أريد أن أبقيها هو أنني أريد أن أراقب إيران قليلا، لأنها تمثل مشكلة حقيقية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يتمكن من ضرب إيران، قال ترامب: "لا، لأنني أريد أن أتمكن من مراقبة إيران".

وأردف قائلا: "كل ما أريد القيام به هو أن أتمكن من المراقبة. لدينا قاعدة عسكرية غير معقولة ومكلفة بنيت في العراق. إنها في موقع مثالي للنظر إلى جميع أنحاء أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط المضطرب".

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