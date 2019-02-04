تعرف على عدد سنوات الحياة الصحية بين الرجال والنساء في أوروبا

عام 2016، قُدّر عدد الأشخاص الذين من المتوقع أن يستمروا في العيش في حالة صحية جيدة، في الاتحاد الأوروبي، بـ 64.2 عاما للنساء و 63.5 سنة للرجال. وهذا يمثل حوالي 77٪ و 81٪ من إجمالي العمر المتوقع للنساء والرجال على التوالي، وفق دراسة أجراها "يوروستات".

وتظهر الأرقام أن العمر المتوقع للمرأة في الاتحاد الأوروبي، وسطيا، يقدّر بـ5.4 سنوات أطول من متوسط العمر بالنسبة للرجال في عام 2016.

كما تظهر الدراسة أن السويد هي من بين الدول التي يعيش رجالها ونساؤها على السواء أكبر عدد ممكن من السنوات بشكل صحي، (73.3 عاما للنساء، و 73.0 للرجال).

بالمقابل، جاءت لاتفيا بأقل عدد من سنوات العمر الصحي للمرأة (54.9 سنة) والرجال (52.3 سنة). وفيما يلي مخطط بياني (إنفوغرام) يظهر متوسط العمر الصحي للنساء والرجال في الدول الأوروبية:

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