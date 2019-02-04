شاهد: البابا فرنسيس يلتقي شيخ الأزهر وكبار علماء المسلمين في مسجد أبو ظبي الكبير

التقى البابا فرنسيس مع مجموعة من كبار علماء المسلمين اليوم في المسجد الكبير "الشيخ زايد" في أبوظبي فيما تقول الفاتيكان إنه لقاء "ودي وأخوي على نحو خاص".

وقال الفاتيكان إن اللقاء الخاص استمر لنحو 30 دقيقة وجاء في أعقاب زيارة البابا إلى المسجد إلى جانب الشيخ أحمد الطيب، إمام الجامع الأزهر. وفي وقت لاحق زار فرنسيس قبر مؤسس دولة الإمارات.

كما ذكرت الفاتيكان أن أكد البابا فرنسيس والمشاركون على أهمية ثقافة اللقاء لتعزيز الالتزام بالحوار والسلام.

يذكر أن البابا فرانسيس وبزيارته هذه يصبح أول بابا للفاتيكان تطأ قدمه شبه الجزيرة العربية.

ويلتقي البابا فرانسيس شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومجلس حكماء المسلمين، في زيارة تستمر لمدة 48 ساعة، وصفها بأنها فرصة لكتابة "صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الديانتين".

وقبل أن يعود غدا الثلاثاء إلى روما، سيلتقي البابا فرانسيس حوالي 135 كاثوليكي في ستاد أبو ظبي الرياضي.

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