البابا فرنسيس: عواقب الحرب في اليمن بادية أمام أعيننا

قال البابا فرنسيس عقب اجتماع مع زعماء دولة الإمارات في أبوظبي يوم الاثنين إن عواقب الحرب في اليمن وغيره من دول الشرق الأوسط "بادية أمام أعيننا".

وأضاف في كلمة خلال زيارة تاريخية إلى الإمارات، التي تقوم بدور عسكري رئيسي في حرب اليمن، "الحرب لا يمكن أن تؤدي لشيء سوى البؤس، والسلاح لا يجلب إلا الموت... عواقبها الكارثية بادية أمام أعيننا. أفكر بشكل خاص في اليمن وسوريا والعراق وليبيا".

وتابع قائلا "دعونا نلزم أنفسنا بمعارضة منطق القوة المسلحة".

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