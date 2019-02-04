تحديد موقع حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ

قال عالم بحار يقود البحث عن طائرة خفيفة اختفت فوق القنال الإنجليزي وعلى متنها إيميليانو سالا اللاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والطيار ديفيد إيبوتسون إنهم تمكنوا من تحديد موقع حطام الطائرة.

وكان المهاجم الأرجنتيني المولد (28 عاما) في طريقه من نانت في غرب فرنسا مع طياره الخاص لأول مشاركة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي يوم 21 يناير كانون الثاني.

وبدأت عملية بحث بتمويل خاص يوم الأحد بعد أيام من قول المحققين إنهم عثروا على وسائد مقعدين على الساحل الفرنسي ربما أنهما من الطائرة.

وقال العالم ديفيد ميرنز في تغريدة على تويتر "تم تحديد موقع حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا ويقودها ديفيد إيبوتسون صباح اليوم".

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: صور بعض حطام الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا

شقيقة اللاعب سالا باكية: لا تتوقفوا عن البحث عن أخي