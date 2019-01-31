شاهد: صور بعض حطام الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا

ذكرت تقارير أنه تم العثور على أجزاء من الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، بالقرب من أحد الشواطئ، شمال غرب فرنسا اليوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني بأن اللاعب الأرجنتيني كان على متن طائرة اختفت بالقرب من القنال الإنجليزي.

قالت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية البريطانية إنها عثرت على وسادتي مقعدين من المرجح أن يعودا للطائرة التي كانت تقل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

ويعتبر هذا أول أثر متعلق بالطائرة يعثر عليه منذ اختفائها فوق بحر المانش في 21 يناير/ كانون ثان خلال قدومها من فرنسا في الطريق الى ويلز. حيث كان سالا قد وقع للتو على عقود انضمام لنادي كارديف سيتي، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت شعبة التحقيق "من خلال الفحص المبدئي، استنتجنا أنه من المحتمل أن تكون الوسادتان تابعتين للطائرة المفقودة."

وبعد توقف عملية الإنقاذ الرسمية اليوم الخميس بعد ثلاثة أيام من البحث، جمعت عائلة سالا أموالا للبدء في عملية بحث خاصة.

وتقول شعبة التحقيق إنها كلفت سفينة للبحث عن الطائرة في قاع البحر ابتداء من يوم السبت.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

استطلاع: 50% من الروس يعتقدون في وجود تهديد بقيام حرب

تقدم القاعدة في شمال سوريا يهدد اتفاق الهدنة الروسية التركية

روسيا: اعتقال سيناتور روسي متهم بقتل شخصين وتنظيم مجموعة إجرامية

وبدأت أعمال البحث اليوم نفسه ضمن ظروف شديدة الصعوبة، إلا أن خفر السواحل البريطاني أعلن أن حالة الإختفاء لم تقع ضمن نطاق منطقة الإنقاذ، ومع ذلك تم إرسال مروحيتين لمساعدة خفر سواحل غورنسي.

هذا وأضافت المتحدثة باسم خفر السواحل أنه تم إرسال مروحيتين من سولينت ونيوكواي، للمساعدة في البحث خلال الليل، ولم يتم العثور على شيء.

وقال منقذون إنه لا توجد تقريبا أي فرص للعثور على نجم فريق "كارديف سيتي" الإنكليزي لكرة القدم إيميليانو سالا حيا بعد ظهور تسجيل لرسالة صوتية له وهو خائف من داخل الطائرة المنكوبة على الأرجح، قبل اختفائها فوق القنال الإنكليزي.

وراجعت فرق الإنقاذ الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية وبيانات الهاتف المحمول بينما مشطت أربع طائرات المياه قبالة جزيرة آلدرني حيث شوهد حطام لم يتسن تحديد ماهيته، لكن الفرق علقت بحثها مساء الأربعاء بعد الفشل على مدى تسع ساعات في العثور على أي أثر.

وفي رسالة تقشعر لها الأبدان أرسلها سالا إلى أصدقائه، قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إن والده تأكد من مصداقيتها، عبر اللاعب عن مخاوفه بشأن الطائرة التي كان يستقلها وهي ذات محرك واحد ومن طراز بايبر ماليبو.

وقال سالا "أنا في الطائرة ويبدو أنها ستسقط ... أبي، أنا خائف حقا".