الإيزيديون يشيعون جثمان زعيمهم الأمير تحسين بك

اصطف آلاف الإيزيديين في شوارع مدينة شيخان العراقية لتشييع جثمان زعيمهم الأمير تحسين سعيد علي بك، الذي توفي عن عمر ناهز 86 سنة في مدينة هانوفر الألمانية، يوم 28 يناير/كانون الثاني، بعد صراع مع المرض لازمة طويلا.

وكان تحسين بك ولد سنة 1933 في شيخان، وكان اختير زعيما للإيزيديين في العراق وأنحاء العالم، وهو في سن الحادية عشرة.

ويشكل الإيزيديون واحدة من أصغر الأقليات الدينية في البلاد، وعادة ما توصف الديانة الإيزيدية بأنها ديانة توفيقية تتداخل فيها الزرادشتية مع اليهودية، والمسيحية والإسلام.

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