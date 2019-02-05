اتفاق يجمع قطر والاتحاد الأوروبي يصل مرحلته النهائية

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء إن قطر والاتحاد الأوروبي دخلا في المرحلة النهائية لإبرام اتفاق خدمات جوية شامل سيغطي المنافسة العادلة والشفافية.

وأضاف الباكر متحدثا في الدوحة أن الخطوط القطرية ستواصل الاستثمار في شركات طيران أخرى.

ولم يوضح الباكر موعد توقيع الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، لن ترغم قطر بعد الآن الناقلات الأوروبية على وجود وكيل بيع محلي من أجل تشغيل الرحلات للدوحة.

وقال الباكر "التزمت قطر بإتاحة بيئة عمل عادلة وودية ونتيجة لذلك ستتمتع شركات الطيران الأوروبية بفرص تجارية غير محدودة كما لم يحدث من قبل".

وفي الماضي، واجهت الخطوط الجوية القطرية وشركات طيران خليجية أخرى مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران اتهامات بالحصول على دعم غير عادل من الدولة ما يمنحها ميزة غير عادلة مقارنة بالناقلات الأخرى. وتنفي شركات الطيران هذا الاتهام.

وتأتي المحادثات بين قطر والاتحاد الأوروبي بعد أن توصلت الأولى لاتفاق العام الماضي مع الولايات المتحدة للإفصاح عن معلومات مالية مفصلة بشأن الخطوط الجوية القطرية.

يأتي ذلك الاتفاق بعد حملة ضغط قوية من قبل بعض كبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة والتي تحث الحكومة الأمريكية على رفض تصرفات الناقلات الخليجية الكبيرة بمقتضى اتفاقات "السماوات المفتوحة".

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