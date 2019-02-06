"آبل" تتوصل إلى تسوية ضريبية مع فرنسا

أكدت شركة آبل أنها توصلت إلى تسوية مع السلطات الفرنسية بشأن تسدد ضرائب مستحقّة، لكنها لم تفصح عن قيمة المبلغ الذي ستقوم بتسديده.

وآبل هي شركة أمريكية لصناعة أجهزة الحاسوب وملحقاته وبرامج الكمبيوتر، كما تعتبر أول شركة حواسيب شخصية ناجحة، ومقرّها الرئيس في مدينة كوبيرتينو في كالفيورنيا، وقد تأسست في العام 1977.

وأعلن فرع آبل في فرنسا في بيان اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاقية بشأن سداد الضرائب، وقدّرت وسائل إعلام فرنسية المبلغ الذي ستدفعه الشركة بنحو 500 مليون يورو.

وأكدت آبل في بيانها أنها كشركة متعددة الجنسيات، تخضع لتدقيق الحسابات من قبل السلطات المالية حول العالم، مضيفة أن إدارة الضرائب الفرنسية أنهت مؤخراً تدقيق لحسابات الشركة في فرنسا وأن هذه التفاصيل سيتم نشرها لاحقاً.

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وكانت المفوضية الأوروبية أصدرت قراراً في العام 2016 يلزم شركة آبل بدفع مبلغ 14.5 مليار دولار في هيئة ضرائب غير مدفوعة إلى الحكومة الأيرلندية وهو ما أرجعته إلى أن أيرلندا منحتها مزايا ضريبية غير مشروعة.